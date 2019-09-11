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Сухая трава горит в Новочеркасске на площади 800 кв. м

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, угрозы населенному пункту нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Сухая растительность горит в городе Новочеркасск Ростовской области на площади 800 кв. м, угрозы городу нет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ростовская область, город Новочеркасск, ул. Макаренко, по уточненной информации, происходит горение сухой растительности на четырех участках общей площадью 800 кв. м. В 15:32 мск для тушения прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены 53 человека, 21 единиц техники, в том числе от МЧС - 25 человек и 10 единиц техники.

В новость внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация о прибытии пожарного поезда.

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