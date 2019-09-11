Пять человек задержаны в Молдавии в ходе обысков по делу об отмывании денег

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии в ходе проведенных в среду обысков задержали пятерых подозреваемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Генеральной прокуратуры страны.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски и задержания по факту уклонения от налогов и отмывания денег организованной преступной группировкой, которая действовала в Кишиневе, городе Унгены и других населенных пунктах республики. К этому моменту задержаны пять человек, которые занимали руководящие должности в вовлеченном в криминальную схему предприятии", - отмечается в документе.

По данным следствия, подозреваемые специализировалась на продаже недвижимости и мясных продуктов, не отражая свои сделки в бухгалтерских документах. "Только за два года государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 30 млн лей (около $1,6 млн)", - подчеркнули в прокуратуре, отметив, что на средства, полученные в обход законов, обвиняемые приобретали объекты недвижимости и автомобили.