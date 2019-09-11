Суд отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", которое в среду возвращено прокурору на доследование, передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде отменить", - зачитала постановление судья Ирина Аккуратова.

Суд также вернул на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии". "Постановляю вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении", - зачитала постановление судья.

Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". Судья Ирина Аккуратова сама поставила перед сторонами вопрос о возвращении дела на доследование в связи с "неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении". Адвокаты и подсудимые поддержали возвращение дела прокурору, заявив в то же время о невиновности. Гособвинитель назвал позицию суда неаргументированной и заявил возражение.

В постановлении судья Аккуратова указала, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий была завышена. Согласно выводам суда, в материалах дела есть существенные противоречия, которые не могут быть разрешены в судебном процессе. "Общая сумма предполагаемого ущерба не соответствует ущербу по каждому эпизоду", - отметил суд.

После заседания Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела отказались от комментариев. Представители прокуратуры также отказались общаться с прессой.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.