Жителя Татарстана приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд признал жителя Татарстана Алексея Верезумского виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к девяти годам колонии общего режима. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

"Верезумский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в селе Ютазы (Татарстан) Верезумский совместно с лицом, в настоящее время объявленным в международный розыск, незаконно вербовал местных жителей в состав запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", а также склонял людей к совершению преступлений террористической направленности на территории Северокавказского региона.

В 2012 году Верезумский перевел в общей сложности $27,4 тыс. в Исламскую Республику Пакистан для финансирования вооруженных формирований в составе запрещенной в России международной террористической организации "Аль-Каида". Мужчина вину не признал.