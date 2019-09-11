В Минобороны опровергли сообщение о насильственной смерти военнослужащего РФ в Армении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Командование Южного военного округа (ЮВО) проводит проверку после смерти военнослужащего военной базы России в Армении, признаков насильственной смерти выявлено не было. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО,

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри.

"Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы <...> Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

По данным ЮВО, военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать "скорую". "Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что причины смерти устанавливаются.

По данным пресс-службы СК Армении, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.