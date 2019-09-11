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NBC: во Флориде при нападении неизвестного с ножом ранены шесть человек

По данным телеканала, подозреваемый задержан

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек с ножевыми ранениями поступили в среду в частную больницу американского города Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Медики проводят осмотр пострадавших", - сказали телекомпании в больнице.

Управление городской полиции сообщило в Twitter, что наряд блюстителей порядка выехал по вызову на место предполагаемой поножовщины около 08:37 по местному времени (15:37 мск). "По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была обеспечена медицинская помощь", - указало управление. Следственные мероприятия поручены отделу насильственных преступлений.

По данным NBC, подозреваемый в нападении с применением холодного оружия задержан.

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