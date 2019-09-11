Экс-замглавы ОМВД "Лефортово" осудили на восемь лет за злоупотребления полномочиями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела МВД по району Лефортово - глава следственного отделения Анзор Шулая приговорен Лефортовским судом Москвы к восьми годам колонии. Как передает корреспондент ТАСС, районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Признать подсудимого виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Сергей Рябцев.

Другому фигуранту дела - бизнесмену Евгению Тарасову - суд назначил три года и девять месяцев колонии, признав его виновным в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он почти 2,5 года находился в СИЗО (суд зачел ему это время в срок наказания, применив норму год за полтора - три года восемь месяцев), а потом был переведен под домашний арест. В связи с фактическим отбытием наказания он был освобожден в зале суда.