Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Автобус опрокинулся на трассе Норильск - Алыкель в Красноярском крае, за медицинской помощью обратились семь человек, сообщается на официальном сайте краевого главка МВД.

"По предварительной версии, сегодня около часа дня на автодороге Норильск - Алыкель 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны района Кайеркан, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. После чего водитель место ДТП покинул. В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились семеро пассажиров", - сообщили в полиции.

В автобусе в момент ДТП находились, предварительно, 10 человек. Водитель в ДТП не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В среду в районе Норильска бушевала метель со снегом, была ограниченная видимость. На трассе Норильск - Алыкель вводилось ограничение для движения легкового транспорта.