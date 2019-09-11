При падении микроавтобуса с моста в Каире погибли восемь человек

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Восемь человек погибли и четверо получили ранения в среду в результате падения пассажирского микроавтобуса с моста в одном из районов египетской столицы. Об этом сообщает электронная версия газеты Al Ahram со ссылкой на официальные данные Минздрава республики.

По имеющейся информации, набитая людьми маршрутка на полной скорости протаранила ограждения на эстакаде в районе Имбаба и упала с большой высоты. Согласно предварительным данным правоохранительных органов, водитель значительно превысил скоростной режим и в какой-то момент не смог удержать машину, что и привело к трагедии. На место были направлены семь бригад скорой помощи. Ранее сообщалось о десяти погибших и двух пострадавших, однако пока Министерство здравоохранения не подтверждает эту информацию.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств. За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить ситуацию пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.