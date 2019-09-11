Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Срабатывание сирен, предупреждающих о ракетной атаке, в районе города Ашкелон на юге Израиля в среду вечером оказалось ложной тревогой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Срабатывание сирен воздушной тревоги несколько минут назад, судя по всему, оказалось ложной тревогой", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о срабатывании системы оповещения о ракетных обстрелах в южной промышленной зоне города Ашкелон и мошаве Машкиим (южная часть Израиля близ границы с сектором Газа).

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