В здании одного из подразделений Минюста произошел пожар

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит административное здание по адресу: Смоленский бульвар, 3/5", - сказал собеседник агентства.

Со слов очевидцев, из окон третьего этажа и крыши идет черный дым.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагаются департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия.

В пресс-службе ГУ МЧС России ТАСС подтвердили информацию о возгорании по данному адресу. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара и что горит уточняется", - сообщили в ведомстве.