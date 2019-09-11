В Ингушетии возбудили дело о хищении почти 11 млн рублей при строительстве завода

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту хищения более 10,7 млн рублей бюджетных средств при строительстве завода энергосберегающего осветительного оборудования, об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Следственным отделом по Малгобеку СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения более 10, 7 млн рублей бюджетных средств при строительстве завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования", - говорится в сообщении.

Установлено, что Минстроем Ингушетии в 2013 году был заключен госконтракт с ООО "Держава" на строительство завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в Малгобеке на общую сумму более 557 млн рублей. В период с декабря 2014 по декабрь 2015 года подрядчик представил заказчику акты приемки выполненных работ, которые содержали ложные сведения о выполнении этих работ. Но на основании данных актов заказчик произвел полную оплату по госконтракту, в результате чего государству причинен материальный ущерб в размере более 10,7 млн рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным. Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль.