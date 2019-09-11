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Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Томске

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Автомобиль "ВАЗ" в среду вечером выехал на полосу встречного движения на проспекте Комсомольском в Томске и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

"На проспекте Комсомольском, в районе улицы Партизанская, произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на бордюрный камень разделительной полосы, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Приора" и затем с автомобилем Honda Civic", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП в больницу были доставлены шесть человек. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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