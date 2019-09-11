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Сухая трава на площади 500 кв. м горит на въезде в поселок под Краснодаром

Возгорание локализовали в 20:20 мск

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Сухая трава на площади 500 кв. м загорелась в среду на въезде в поселок под Краснодаром. Пожар локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Горит трава, предварительно площадь около 500 кв. м. [на улице] Тихорецкая, на въезде в [поселок] Плодородный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявка о возгорании поступила на пульт дежурного в 19:46 мск, локализовать пожар удалось в 20:20 мск.

На территории Краснодарского края действуют экстренные предупреждения по высокой пожароопасности и сильному ветру.

Теги
РоссияКраснодарский край
Траву, горевшую около поселка под Краснодаром на площади 500 кв. м, потушили
Возгорание произошло на улице Тихорецкой на въезде в поселок Плодородный
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