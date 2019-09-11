ВС РФ отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина с 2015 по 2018 годы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президиум Верховного Суда РФ в среду отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора.

Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов экс-губернатора.

"Суд принял решение об отмене ареста", - сообщил собеседник агентства. При этом он уточнил, что Хорошавин остается в заключении на основании вступившего в силу приговора.

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года по обвинению во взятках. 9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей.

По словам адвоката, с юридической стороны отмена ареста станет дополнительным аргументом защиты при рассмотрении апелляции Хорошавина.

В середине ноября 2018 года Сахалинский областной суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на февральский приговор городского суда. 9 апреля 2019 года приговор был оставлен без изменений. Хорошавин не согласился с вердиктом и принял решение подать жалобу в кассационную инстанцию.

Кроме того, следствие обвинило Хорошавина в организации кампании по сбору денежных средств с кандидатов в городскую думу Южно-Сахалинска. Сейчас экс-глава региона знакомится с материалами второго заведенного на него уголовного дела.