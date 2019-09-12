У берегов Приморья за сутки задержаны более 250 нелегальных рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Пограничники ФСБ России за минувшие сутки задержали более 250 иностранных граждан, которые занимались незаконным промыслом на лодках у берегов Приморья. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара", - говорится в сообщении.

В начале сентября, когда на Приморье обрушился тайфун "Линлин", пограничники сообщали о 500 иностранных рыболовецких шхунах, которые зашли в заливы Ольга, Владимир и в акваторию береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов в Приморском крае. Рыбаки, согласно международному морскому законодательству, воспользовались возможностью переждать шторм у берегов России.

Кроме того, после прошедших тайфунов у берегов Приморья обнаружено 32 поврежденные лодки, выброшенные на берег без экипажей. Часть лодок покинула российские воды под контролем береговой охраны. По данным службы, в настоящее время вблизи Приморья остается еще более 100 шхун из КНДР. Они находятся в районе поселка Преображение, на юго-востоке края. Как отмечается, иностранные суда продолжают вести незаконный промысел. В данный район дополнительно направлены корабли Пограничного управления.

"По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики в г. Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР", - отмечается в сообщении пресс-службы.