В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов

ТАСС, 12 сентября. Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщили журналистам в администрации города.

"Уровень Амура у города - 829 см (отметка опасного явления - 650 см) - не меняется вторые сутки. Через два-три дня, по прогнозам гидрологов, вода в Амуре начнет падать, процесс будет медленно продолжаться. При этом в городе массу проблем вызывают грунтовые воды, в зону подтопления попало еще 80 домов. Всего, по данным на вечер среды, в городе подтоплены 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, подвалы 421 многоквартирного дома", - сказал представитель городской администрации.

В пунктах временного размещения находятся 42 человека. По-прежнему сложная ситуация сохраняется в 66-м квартале города, где водой залиты обширные площади, затоплены 33 двора, вода стоит в подъездах шести многоэтажек. Там пытаются откачать воду, сегодня будут делать дорожки из мешков с песком, чтобы люди могли добраться по ним до сухих мест. В откачке воды в разных частях города задействованы пожарные машины. Несколько маршрутов автобусов изменили схемы движения из-за подтопления улиц.

В администрации сообщили, что в городе продолжаются работы по укреплению дамб, отсыпке низких участков дорог и тротуаров, укреплению подмытых опор газопровода.