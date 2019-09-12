На Колыме изъяли из незаконного оборота сплав золота и серебра на сумму 11 млн рублей

ТАСС, 12 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в результате изъятия из незаконного оборота в Магаданской области более 6 кг сплава золота и серебра на общую сумму в 11 млн рублей. Об этом сообщило следственное отделение управления ФСБ России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ (незаконная пересылка драгоценных металлов, совершенная в крупном размере)", - говорится в сообщении. Подробности в ФСБ не уточняют.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств преступления.