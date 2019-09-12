В Чите экс-заместитель командующего 29-й армией получил тюремный срок за коррупцию

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Олега Бирюкова, признав его виновным в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю.

"Вступил в законную силу приговор Читинского гарнизонного военного суда, вынесенный бывшему заместителю командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) по материально-техническому обеспечению полковнику Олегу Бирюкову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 291.2 ("Мелкое взяточничество") УК РФ. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2014 по 2016 годы полковник Бирюков неоднократно вымогал взятки у подчиненных в обмен на оказание покровительства и сокрытие недостатков по службе.

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ по ВВО.