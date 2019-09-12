В ХМАО на рыбаков завели дело за незаконный вылов рыбы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийском автономном округе рыбаков по подозрению в незаконной добыче рыбы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ОМВД России по Березовскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной добыче рыбы на путях миграции к местам нереста", - сообщила она.

Оперативниками МВД было установлено, что пять местных жителей с помощью невода на 152-м км реки Северная Сосьва выловили около пяти тонн рыбы различных видов и нанесли, по предварительным данным, ущерб на сумму в 20 миллионов рублей. Подозреваемые были задержаны в поселке Игрим.

"В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейскими изъяты орудия лова и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Имеются основания полагать, что один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" (ч. 3 ст. 256) УК РФ. Один из фигурантов по решению суда заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.