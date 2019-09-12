В Улан-Удэ отпустили задержанных за сопротивление полиции

УЛАН-УДЭ, 12 сентября. /ТАСС/. Семнадцать человек, задержанные на площади Советов в центре Улан-Удэ, где проходила несанкционированная акция несогласных с итогами выборов мэра города, отпущены, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Бурятии.

"На настоящий момент люди опрошены и отпущены", - сообщили в пресс-службе, добавив, что полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники полиции попросили группу граждан, находящихся в припаркованном в пешеходной зоне автобусе покинуть его, однако, те проигнориовали требование, применив против полицейских слезоточивый газ. В результате 17 человек были задержаны, а автобус эвакуирован на штрафстоянку. В МВД региона также уточнили, что в районе площади Советов с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта "в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол".

На сайте уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой сообщается, что появившаяся в интернете информация о том, что сотрудники полиции применили дымовые шашки, не нашла подтверждения. Также, по данным уполномоченного, к врачам после задержания обратились два человека - одна из задержанных, у которой поднялось давление, и полицейский, получивший ожог роговицы глаза от распыления газового баллончика.

В сообщении на своем сайте Жамбалова подчеркнула, что все вопросы - пересмотр итогов выборов, задержание граждан, и прочие, выдвигаемые на стихийном митинге, должны решаться исключительно в рамках правового поля, в судебном порядке, мирным путем.