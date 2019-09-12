УФА, 12 сентября. /ТАСС/. В Уфе 15 человек отравились шаурмой, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"От дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение о пищевом отравлении 15 человек: 10 взрослых, пять детей. Всего госпитализировано 14 человек, в том числе пятеро детей. В тяжелом состоянии пять человек, четыре ребенка и один взрослый", - говорится в сообщении.

Состояние девяти человек, в том числе одного ребенка, оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Одна из отравившихся - беременная женщина, добавили в МЧС. Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли продукцию бистро, где готовят шаурму.