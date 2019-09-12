В Якутии трое мужчин получили тюремные сроки за похищение и изнасилование женщины

ТАСС, 12 сентября. Суд Якутска приговорил к различным срокам лишения свободы троих мужчин, обвиняемых в совершении ряда преступлений в отношении жительницы города. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета РФ.

Похищение и изнасилование жительницы Якутии, предположительно совершенные трудовым мигрантом, вызвало широкий общественный резонанс. В Якутске прошел несанкционированный митинг, участники которого призвали наказать виновных. Власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать в 2019 году иностранцев к работе в 33 областях экономики.

"В зависимости от роли каждого они [трое обвиняемых] признаны виновными в похищении человека, совершенного с применением насилия <...>, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством <...>, торговле людьми с применением насилия <...>, а также в разбое. Кроме того, двое признаны виновными в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья <...>, один обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

Основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным двум - в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.