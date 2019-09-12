Источник: заммэра Хабаровска по социальным вопросам подозревают в злоупотреблении

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Заместить мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен, курирующая в том числе образование, здравоохранение и культуру, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах региона.

"В отношении нее возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказал собеседник агентства.

В региональных управлениях МВД и ФСБ, а также управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области эту информацию пока не комментируют.

В пресс-службе администрации Хабаровска сведения о деле против Тен также не комментируют. "В 12:00 (05:00 мск) она была на совещании", - отметил представитель пресс-службы.

Тен была назначена заместителем мэра Хабаровска в июне 2018 года, до этого долгое время возглавляла управление образования администрации города.