В Москве из банковской ячейки украли $56 тыс.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл из ячейки одного из банков в центре Москвы $56 тыс. (3 млн 664 тыс. рублей - прим. ТАСС) и документы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение от директора фирмы о краже по адресу: ул. Тверская, д. 16, стр. 1. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в отделении банка по указанному адресу из банковской ячейки, арендованной мужчиной, неизвестный совершил кражу $56 тыс. и документов, а затем скрылся", - сказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка по ст. 144, 145 УПК РФ ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении").

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, кража была совершена в отделении "Альфа-банка" в бизнес-центре "Галерея Актер".