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В Москве пресекли работу подпольной оружейной мастерской

Сотрудники полиции и ФСБ изъяли и отправили на экспертизу более 300 пуль и гранаты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Оперуполномоченные полиции Центра по противодействию экстремизму по Москве совместно с коллегами из ФСБ России по Москве задержали 31-летнего жителя столицы. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в одной из квартир на улице Борисовские пруды сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У СО, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 кг, запал гранаты в количестве 115 штук, пули - 315 штук, гильзы - 140 штук", - сказали в пресс-службе.

Согласно проведенному исследованию, изъятые 24 патрона являются винтовочными патронами с трассирующей пулей, пять мелкокалиберных патронов и пять спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Все они относятся к штатным боеприпасам для множества различных образцов нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

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