Двое детей подозреваются в повреждении икон в храме кубанской станицы

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские подозревают двух детей в повреждении иконостаса и более 10 икон в храме станицы Краснодарского края. Об том сообщается в четверг на сайте ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть отдела МВД России по Тихорецкому району поступило сообщение от местного жителя о том, что в Свято Иоанна Богословском храме, расположенном в станице Алексеевской, разбит иконостас, повреждено более 10 икон. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства двух местных жителей в возрасте 10 и 12 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что они находятся в статусе подозреваемых.

По данным пресс-службы, полицейские уже опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, обнаружили отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащих злоумышленникам. В настоящее время ведомство проводит проверку по данному факту.