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Полиция возбудила дело из-за поджога 12 автобусов в Ленинградской области

Ущерб оценили в 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за поджога 12 автобусов на стоянке в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к произошедшему", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Пожар возник ночью 11 сентября на огороженной территории в Кингисеппе. В результате сгорели 12 микроавтобусов Ford, никто не пострадал. Ущерб составил 30 млн рублей.

По данным источника в экстренных службах, инцидент зафиксировали камеры наблюдения - на видео видны несколько человек, которые, по предварительным данным, совершили преступление.

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