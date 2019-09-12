Полиция возбудила дело из-за поджога 12 автобусов в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за поджога 12 автобусов на стоянке в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к произошедшему", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Пожар возник ночью 11 сентября на огороженной территории в Кингисеппе. В результате сгорели 12 микроавтобусов Ford, никто не пострадал. Ущерб составил 30 млн рублей.

По данным источника в экстренных службах, инцидент зафиксировали камеры наблюдения - на видео видны несколько человек, которые, по предварительным данным, совершили преступление.