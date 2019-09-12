Местные жители обнаружили тело второго мальчика, утонувшего в Коми

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Жители села Усть-Нем Усть-Куломского района Коми обнаружили тело одного из братьев, которые утонули в реке Вычегда 6 августа, сообщили ТАСС в четверг в аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми".

"Тело младшего брата нашли вчера местные жители. Благодаря администрации выделили нам катер с водометом, и спасатели осуществляли наезды на кусты, берега, завалы. Возможно, благодаря этому тело поднялось из воды, и вчера вечером ниже по течению, в 37 км от места происшествия его нашли", - сказал собеседник агентства.

Несчастный случай произошел утром 6 августа: трое родных братьев трех 10 и 12 лет отправились рыбачить на понтонный мост близ села. Младший заигрался, поскользнулся и упал в реку, за ним в воду бросился старший из братьев, утонули оба. Пытавшиеся помочь детям двое мужчин с трудом выбрались из реки - слишком высокий уровень воды и очень быстрое течение наблюдается в этом году из-за постоянных дождей.

В поисках тел детей были задействованы более 50 человек, в том числе несколько групп водолазов и местные жители. Они искали по всей акватории реки в нескольких десятках километров ниже по течению. 14 августа в 200-300 метрах от места ЧП нашли тело старшего мальчика. По факту несчастного случая Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку.