Сотрудники ФСБ обнаружили в Севастополе лабораторию по производству наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ нашли в дачном поселке в Севастополе лабораторию по производству синтетических наркотиков и более 7 кг наркотического вещества стоимостью более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в домовладении одного из дачных поселков г. Севастополя обнаружено и изъято более 7 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона, и более 90 литров прекурсоров для его изготовления", - говорится в сообщении.

Также в помещении было найдено оборудование для производства наркотических средств: электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы и так далее. Изъятые наркотики отправлены на экспертизу.

Владелец лаборатории - местный житель 1980 года рождения - арестован, уточнили в управлении. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.