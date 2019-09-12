Следователи начали проверку информации о покусанных крысами школьниках в Вологде

ВОЛОГДА, 12 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Вологодской области начало проверку информации региональных СМИ о пострадавших от укусов грызунов детях в одной из школ Вологды. Об этом в четверг говорится в сообщении СУ СК РФ по области.

"Начата доследственная проверка по размещенному в средствах массовой информации сообщению об учащихся начальных классов вологодской школы, пострадавших от укусов грызунов. По сообщениям СМИ со ссылкой на информацию из социальных сетей, в результате инцидента, произошедшего в школе 11 сентября, пострадали от укусов грызунов несколько детей. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, на данный момент информация о крысах или мышах в вологодской школе не подтверждается.

"Следователи выехали на место, разбираются, выясняют обстоятельства, а есть ли на самом деле пострадавшие. Речь идет о школе, в которой крыс никак не может быть. Может, кто-то из детей принес в школу домашнего питомца, все выясняем", - сказала ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления по области Наталья Летенкова.

Предварительно, речь идет об одной покусанной девочке, сообщили ТАСС в мэрии Вологды.

"По предварительным данным, родители одного ребенка действительно обратились в травмпункт, но все это странно, потому что в школе происшествия не зафиксированы", - сказали в мэрии.