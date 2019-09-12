В Дзержинске водитель троллейбуса попал в больницу после драки с подростком-безбилетником

В четверг в группе "Регион 52. Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео драки в троллейбусе. По словам автора видео, конфликт произошел между подростком, который отказался оплачивать проезд, и водителем транспортного средства.

ТАСС, 12 сентября. Водитель троллейбуса госпитализирован в городе Дзержинске Нижегородской области после драки с подростком, который отказался оплатить проезд. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии города.

"Водитель троллейбуса был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, предварительный диагноз при поступлении - вывих плеча. В настоящий момент пострадавший готовит обращение в полицию по факту нападения и нанесения телесных повреждений", - указано в сообщении.

По данным мэрии, инцидент произошел в среду, когда на пассажирских маршрутах Дзержинска работали контроллеры, проверявшие у пассажиров билеты на проезд. На одном из троллейбусных маршрутов три подростка отказались оплатить проезд.

"За отказом выполнить законные требования контролера последовала словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку. В происходящие события вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись", - указано в сообщении.