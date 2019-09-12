Самолет Анадырь - Хабаровск с трещиной на стекле штатно сел в аэропорту назначения

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия" по маршруту Хабаровск - Анадырь, у которого во время полета обнаружили трещину покрывного слоя стекла, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Самолет благополучно приземлился в Хабаровске в 20:21 (13:21 мск). Все прошло в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.

По данным аэропорта, трещина обнаружена "в покрывном слое левой форточки пилотов", что не влияет на прочность стекла.