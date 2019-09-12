Экс-следователь кубанского ФСБ и адвокат осуждены за сговор для получения 55 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший старший следователь по особо важным делам УФСБ России по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив и адвокат Владислав Оленский приговорены к 14 и 12 годам исправительной колонии за сговор, целью которого стало получение взятки в размере более 55 млн рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружной военного суда в Ростове-на-Дону.

"В соответствии с приговором суда Гнатив признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строго режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти на срок три года и с лишением воинского звания", - говорится в сообщении. Оленский приговорен к 12 годам исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

По данным суда, Гнатив вступил в преступный сговор со своим знакомым - адвокатом Оленским. Они вымогали крупную взятку у мужчины, в отношении которого Гнатив возбудил уголовное дело.

"Судом было принято решение конфисковать у Гнатива денежную сумму в размере 55 542 514 рублей, соответствующую размеру фактически полученных денег в результате совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.