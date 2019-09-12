Сотрудницу полиции Петербурга травмировала обвалившаяся с исторического здания штукатурка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудница полиции получила тяжелые травмы при падении на нее фрагмента штукатурки с балкона исторического здания на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге, в котором расположен отдел МВД. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате инцидента сотрудница полиции получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В полиции проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что инцидент произошел поздно вечером в среду - в это время женщина находилась на дежурстве. Руководство управления МВД по городу и области пообещало, что пострадавшей окажут высококвалифицированную медицинскую помощь.

Здание по адресу: улица Мытнинская, 3 строилось в 1862-1864 годах и изначально предназначалось для пожарной команды. Сейчас в нем расположена пожарная часть МЧС России, а также отдел полиции. Здание входит в список объектов, представляющих культурную ценность, а также в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В материал в 14:21 мск внесена правка: уточняется название улицы.