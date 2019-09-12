Глава налоговой инспекции по Южному округу Москвы обвиняется в получении взятки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Южному административному округу Москвы Мария Андреянова обвиняется в получении взятки в €150 тыс. Об этом заявил следователь в Пресненском суде Москвы, где в четверг повторно рассматривается ходатайство следствия о ее аресте.

"В ходе следствия установлено, что Андреянова через посредницу получила денежные средства в размере €150 тыс. за неперевод налоговой задолженности с ООО "Фудекс" на ООО "Лайн", - сказал представитель следствия.

Основания для ареста

СК настаивает на аресте Андреяновой, так как она имеет финансовые ресурсы, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям, склонить их к изменению показаний или отказаться от них. "В ее жилище во время обыска было обнаружено порядка 1,8 млн рублей", - подчеркнул следователь, добавив, что причастность Андреяновой подтверждается показаниями заявителя (ООО "Лайн") и посредницы. "Вину она не признает", - заключил он.

Прокурор в полном объеме поддержала доводы СК. "В силу тяжести предъявленного Андреяновой обвинения она может воспрепятствовать производству по уголовному делу", - отметила представитель прокуратуры.

Адвокаты фигурантки попросили в свою очередь избрать своей подзащитной более мягкую меру пресечения. "Андреянова не замужем, у нее на иждивении находятся два малолетних ребенка", - сказал один из защитников. "Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест", - обратилась к суду обвиняемая.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении фигурантки было возбуждено 21 августа Главным следственным управлением СК по Москве. Пресненский суд 23 августа арестовал ее на два месяца. 6 сентября Мосгорсуд отменил это решение и постановил вернуть ходатайство следствия на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Госслужащая обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Следствие проверяет ее на причастность к совершению аналогичных преступлений. Андреянова занимает свой пост с 2017 года.