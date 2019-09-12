СМИ: крупнейшие города на востоке Ливии остались без света

ТАСС, 12 сентября. Несколько крупных городов на востоке Ливии, включая Бенгази (второй по величине город страны), в течение нескольких часов были полностью лишены электричества. Об этом в четверг сообщил новостной портал Al Wasat.

По имеющимся данным, с вечера минувшего дня электроэнергия не поступает ни в один из районов Бенгази, население которого превышает 600 тыс. человек. Как указал представитель ливийской энергетической компании Фатхи Каркум, подобная же ситуация сложилась в городах Сирт, Дерна и их окрестностях. В течение многих часов предприятия и жилые кварталы этих городов не получали электроэнергии и в ночные часы оставались в полной темноте.

Причиной крупного сбоя в подаче электроэнергии стали технические проблемы на распределительной электростанции, расположенной близ Бенгази. В настоящее время на станции проводятся ремонтные работы. Электроснабжение городов на востоке Ливии, по заверению властей, будет полностью восстановлено в самое ближайшее время.