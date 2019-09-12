В Испании два человека погибли из-за сильных дождей

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человек умерли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в результате сильных ливней. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, "подтверждена гибель двух человек, супружеской пары" в районе населенного пункта Каудете. Погибшие были обнаружены внутри автомобиля, который был опрокинут из-за большого скопления воды.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в четверг предупреждение во многих провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В регионе Кастилия-Ла-Манча уровень опасности повышен до оранжевого (высокая опасность), в Андалусии, Валенсии и Мурсии до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, непростая ситуация сохранится и в пятницу. Сильные дожди также затронули Балеарские острова.

Из-за непогоды в испанском автономном сообществе Валенсия были отменены занятия у 338 тыс. учеников. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения и наводнениям.

В населенном пункте Онтеньенте из берегов вышла река Клариано, в результате была проведена частичная эвакуация жители этого муниципалитета. На записи, которая была опубликована в социальных сетях, видно, как сильные потоки воды сносят автомобили. Кроме того, из-за непогоды было решено закрыть порт Сагунто.