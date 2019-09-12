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Мужчина умер от удара током на автомойке в Дагестане

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи СУ Следственного комитета РФ по Дагестану проводят проверку после гибели мужчины от удара электрическим током на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"7 сентября 2019 года в селе Кочубей Тарумовского района в помещении автомобильной мойки от удара электрическим током погиб 53-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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