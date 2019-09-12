СМИ: автобус с журналистами повредил крыло самолета Трюдо

ОТТАВА, 12 сентября. /ТАСС/. Автобус с пулом журналистов, сопровождающих премьер-министра Канады Джастина Трюдо в его избирательной кампании, повредил крыло премьерского лайнера. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в аэропорту города Виктория, когда водитель автобуса, отъезжая от лайнера, решил проехать под крылом самолета и задел его крышей. В результате на крыле образовалась большая царапина. Никто не пострадал. Представитель Трюдо заявил, что самолет будет "тщательно проверен", так как в четверг премьер со своей командой и пулом журналистов на нем планирует вылететь в города Камлупс и Эдмонтон.

В среду Трюдо объявил о начале в стране 40-дневной избирательной кампании. Глава правительства также подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин (нижней палате) парламента. В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, "Квебекский блок" и Народная партия Канады.

Трюдо сразу после объявления о начале предвыборной гонки вылетел в Ванкувер, где он начинал в 2015 году свою предыдущую кампанию.