На журналиста Малосолова возбудили дело за оскорбление футболиста "Спартака" в интернете

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спортивный журналист Андрей Малосолов предстанет перед судом по административному делу об оскорблении футболиста "Спартака" в Twitter. Об этом ТАСС сообщили в Перовском суде Москвы, который будет рассматривать вопрос о наказании Малосолова.

"В суд поступило дело в отношении Малосолова об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Если его признают виновным, ему грозит до 15 суток ареста. Заседание по данному делу назначено на 27 сентября", - сказали в суде.

Причиной для возбуждения административного дела стала запись в Twitter после матча "Спартака" против ЦСКА в Кубке "Матч Премьер", в котором армейцы уступили со счетом 1:3. Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игравшего на тот момент за красно-белых форварда Луиса Адриано обезьяной. Твит позже был удален.

Малосолов с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза (РФС). В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков - первое общероссийское объединение болельщиков, которое позже было исключено из состава РФС за нарушение этики. После этого Малосолов возглавлял службу новостей спорта телеканала "Царьград".