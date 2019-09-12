Трех россиян обвиняют в Белоруссии в создании лаборатории по изготовлению психотропов

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (УСК) по Минской области расследует уголовное дело по обвинению трех граждан РФ в незаконном обороте психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

"Трое граждан Российской Федерации организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ - альфа-PVP и альфа-PНР", - отметили в следствии.

По данным его представителей, в Минске граждане РФ открыли ООО и якобы занимались производством и продажей химической продукции - автохимии, чистящих средств. "На самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов", - сообщили в ведомстве.

По результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было изъято "более 20 кг особо опасных психотропных веществ, более 1,5 т веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда и т. д.", - проинформировали в комитете.

Гражданам РФ предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.