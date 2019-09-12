В школе в Сыктывкаре произошел пожар

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар в школе №12 в Сыктывкаре произошел в четверг, 475 человек эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"Сегодня в 16:24 мск в здании средней школы №12 в Сыктывкаре произошло возгорание в подсобном помещении спортивного зала. Сработала система автоматической сигнализации и система оповещения людей. 475 человек были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. В результате возгорания повреждено подсобное помещение на общей площади 2 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, с детьми работал психолог ведомства. После эвакуации их отпустили по домам. "Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас на месте работают дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования", - добавили в управлении.