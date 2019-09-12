Sky: пролитый кофе стал причиной вынужденной посадки самолета в Ирландии

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе. Об инциденте, произошедшем 6 февраля на борту Airbus 330 немецкой авиакомпании Condor, сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

Со ссылкой на доклад Отдела по расследованию летных происшествий Министерства транспорта Великобритании телеканал информировал, что кофе, пролитый 49-летним командиром воздушного судна, привел к тому, что приборная доска начала искриться, из нее пошел дым, а общение пилотов с диспетчерскими службами оказалась затруднено. После этого было принято решение прервать полет и посадить самолет, на борту которого находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа, в ирландском аэропорту Шэннон.

Проведенное расследование инцидента показало, что стаканчик с горячим кофе пилот поставил на столик, хотя рекомендация гласит, что напитки лучше помещать в специальные держатели. В то же время в докладе признается, что пользоваться этими приспособлениями не очень удобно, так как небольшие стаканчики потом сложно доставать из держателей. В итоге пилотам была вынесена рекомендация пользоваться крышками для стаканчиков, чтобы уменьшить количество жидкости, которая может вылиться, если они перевернутся.

По данным Отдела по расследованию летных происшествий, вынужденная посадка самолета обходится авиакомпаниям от £10 до £80 тыс. (от $12 до $100 тыс.) в зависимости от размера судна и в какой аэропорт перенаправляется рейс.