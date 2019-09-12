{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестные ранили мужчину и отобрали сумку с 3 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, четверо неизвестных ранили его из травматического пистолета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают четырех подозреваемых в нападении на мужчину на пересечении Новорязанского шоссе и МКАД в Москве, у которого отобрали сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня на пересечении Новорязанского шоссе с МКАД четверо неизвестных напали на мужчину, ранили его из травматического пистолета, распылили газ, после чего отобрали сумку с денежными средствами и скрылись", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал ТАСС, что в сумке находилось около 3 млн рублей.

В настоящее время столичные полицейские разыскивают подозреваемых в нападении.

Теги
Россия
СМИ: в Мехико произошла попытка устроить бунт в тюрьме
Пострадали, по данным телеканала Televisa, как минимум три человека
Читать полностью