В Москве неизвестные ранили мужчину и отобрали сумку с 3 млн рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают четырех подозреваемых в нападении на мужчину на пересечении Новорязанского шоссе и МКАД в Москве, у которого отобрали сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня на пересечении Новорязанского шоссе с МКАД четверо неизвестных напали на мужчину, ранили его из травматического пистолета, распылили газ, после чего отобрали сумку с денежными средствами и скрылись", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал ТАСС, что в сумке находилось около 3 млн рублей.

В настоящее время столичные полицейские разыскивают подозреваемых в нападении.