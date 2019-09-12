Около 50 тыс. жителей Иркутской области остались без света из-за аварии

ТАСС, 13 сентября. Около 50 тыс. жителей города Шелехов в Иркутской области остались без электроснабжения в результате аварии утром в пятницу. Ее причину устанавливают, сообщается на сайте регионального МЧС.

"Поступила информация об аварийном отключении Вл-110 кВ подстанция Т-1 "Луговая" город Шелехов, причина устанавливается. Под отключение попало 2182 жилых дома, в которых проживает 47378 человек", - говорится в сообщении.

На устранение аварии направлены бригады Иркутской электросетевой компании.