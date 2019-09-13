Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт из-за подтопления взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 13 сентября. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрылся из-за подтопления взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами, отменены рейсы в несколько городов. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

"Аэропорт не принимает и не отправляет суда из-за выхода грунтовых вод, полностью затоплена взлетно-посадочная полоса", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что отменены рейсы в Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, поселок Херпучи и Южно-Сахалинск.

В аэропорту Сахалинского международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) журналистам сообщили, что все сегодняшние рейсы до Комсомольска-на-Амуре и из него перенесены до 16 сентября. Из Южно-Сахалинска в пятницу должны были вылететь 50 пассажиров, из Комсомольска - 55 человек.

В Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе и других районах Хабаровского края с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за высокой воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод подтоплены несколько сотен домов, дворы, дачи, дороги, соцобъекты. Обстановку осложнили прошедшие несколько дней назад сильные дожди.