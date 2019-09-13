Уголовное дело возбудили после разбойного нападения в Москве, где был ранен мужчина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после разбойного нападения в Москве, в ходе которого был ранен мужчина и похищена сумка с более чем 1 млн рублей и личными документами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В четверг в полицию поступила информация о том, что на Новорязанском шоссе в Москве четверо неизвестных подошли к машине Lexus LX470, молотком разбили задние боковые стекла, распылили в лицо водителя содержимое газового баллончика, а затем, несколько раз выстрелив предположительно из пневматического пистолета в его сторону, похитили сумку с личными документами, деньгами и скрылись на автомобиле Chevrolet TrailBlazer.

"Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей. Мужчина был госпитализирован с диагнозом "огнестрельное ранение бедра слева и конъюнктивит". По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупной размере")", - сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе столичного управления сообщили, что полицейские разыскивают четырех подозреваемых в нападении на мужчину на пересечении Новорязанского шоссе и МКАД в Москве, у которого отобрали сумку с деньгами.