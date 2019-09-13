В Якутии 17-летний подросток приговорен к 6,5 года колонии за убийство

ТАСС, 13 сентября. Школьник из поселка Пеледуй Ленинского района Якутии признан виновным в убийстве своего сверстника и приговорен к 6,5 года колонии. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетнего 2002 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, 3 января этого года трое 16-летних друзей распивали спиртные напитки в квартире. Во время застолья между потерпевшим и его приятелем, который к тому моменту окончил 9 классов местной школы, произошла ссора, переросшая в драку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было проведено шесть судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Она показала, что подросток осознавал свои действия и в медицинском лечении не нуждается.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - добавили в ведомстве.

Кроме того, следователи внесли представление органам профилактики безнадзорности и правонарушений района за недостаточно эффективный контроль за несовершеннолетними.