Суд оправдал начальников участка по делу о получении травм рабочими на шахте в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Гайский районный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении двух должностных лиц ПАО "Гайский ГОК", обвиняемых в нарушении правил производства горных и иных работ, в результате которого пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении двух должностных лиц ПАО "Гайский ГОК", обвиняемых в нарушении правил производства горных и иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам. Всесторонне проанализировав и оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, проверив выдвигаемые сторонами доводы, судом вынесен оправдательный приговор за отсутствием в действиях подсудимых состава преступления. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Инцидент в шахте произошел 19 марта 2018 года. Подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования сорвалась, и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы. По данным пресс-службы компании, авария произошла из-за отказа оборудования. Уголовное дело было возбуждено по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба".

Предварительное следствие определило преступную небрежность должностных лиц и нарушение рабочими правил управления техникой. Однако суд пришел к выводу, что доказательства, объективно подтверждающие факт нарушения начальником и мастером участка правил производства горных работ, не представлены.